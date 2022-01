Dal penultimo posto del decimo turno con appena 2 punti di vantaggio sul fanalino di coda Fortitudo Bologna, alla possibilità concreta di disputare ancora una volta la Coppa Italia. Se domani sera Brindisi batte Napoli nel match di recupero, Sassari è certa dell'ottavo posto nella Final 8.

Da ottavi i biancoblù di Piero Bucchi sfideranno Milano. E curiosamente nelle ultime cinque giornate la Dinamo ha addirittura fatto meglio dell'Olimpia, perché ha vinto 4 partite contro le 3 dei milanesi, che dopo aver perso l'imbattibilità al dodicesimo turno contro Trieste, sono caduti ancora nel supplementare contro Pesaro.

Decisamente una metamorfosi quella del Banco di Sardegna, che dopo aver sfiorato le vittorie su Napoli e Virtus Bologna (ultimo tiro sul ferro) ha sconfitto Venezia, Varese, Fortitudo Bologna e Trento. In mezzo il flop di Cremona, nella prima gara dopo la quarantena per Covid. Una brutta prestazione che aveva fatto riecheggiare il difficile avvio fatto di sconfitte e di un gruppo che non giocava come una squadra. Invece il match di Cremona si è rivelato solo un incidente in un percorso di crescita che sta riportando Sassari nella parte sinistra del tabellone, dove è sempre stata nelle precedenti undici stagioni, eccezion fatta per il campionato 2017/18.

