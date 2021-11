La partita Usinese-Lanteri Sassari (0-2), valevole per la decima giornata del campionato di Promozione girone C, sarà sicuramente ricordata non solo per il risultato a favore dei sassaresi, ma soprattutto per il gesto di fair play e correttezza sportiva compiuto dal centrocampista dell'Usinese Nicola Sanna, 27 anni.

L’episodio. Succede sullo 0-0 al 22' del primo tempo. Matteo Sanna dell'Usinese batte una rimessa laterale, la palla finisce in rete, sembra proprio con una deviazione di Nicola Sanna, a due passi dal portiere. L'arbitro convalida il gol, tra qualche protesta ospite. A questo punto Nicola Sanna si rivolge al direttore di gara, Pani di Sassari, ed esclama "Sì, non ho toccato la palla, rete da annullare". L'arbitro quindi, come da regolamento ( la rete su fallo laterale che finisce senza alcun tocco in porta non è valida) non assegna il gol e ordina la rimessa dal fondo per il Lanteri. A fine gara Nicola Sanna esclama "Sono dispiaciuto per la sconfitta, ma la lealtà viene prima di tutto. Il mio gesto dovrebbe essere la normalità". Purtroppo spesso non lo è.

