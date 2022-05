Sarà il Cerignola l’avversario della Torres nella semifinale di Coppa Italia dilettanti. La gara è fissata per il 18 maggio, ma solo tra qualche giorno si saprà se si gioca in Sardegna o in Puglia. Le altre due semifinaliste sono Virtus Ciserano Bergamo e Follonica Gavorrano.

Nella gara dei quarti anticipata a ieri il Cerignola ha sconfitto per 3-1 il Cittanova. Non inganni il punteggio, sino all'86' era perfetta parità, 1-1, poi la rete di Russo e quella al 90' di Malcore.

Avversaria decisamente tosta la formazione pugliese, che ha già vinto il girone H della serie D con quattro turni di anticipo, ritrovano la serie C dopo 85 anni. Il Cerignola infatti ha 78 punti, +14 sull'inseguitrice Francavilla, ottenuti con ben 23 vittorie, 9 pareggi e 2 sole sconfitte, grazie anche al miglior attacco (70 reti) e alla miglior difesa (24 subite) del campionato. Girone con tante nobili decadute, quello H, che annovera Nocerina, Casertana, Nola e Brindisi.

La Torres giocherà la semifinale di Coppa Italia tra penultimo e ultimo turno di campionato, vale a dire la trasferta a Formia e il derby contro l'Atletico Uri. Per i rossoblù che ormai possono aspirare solo ai playoff, la Coppa Italia rappresenta un'occasione per accumulare punteggio in vista di un possibile ripescaggio.

© Riproduzione riservata