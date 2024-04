Alla fine sono rimaste in quattro. Il campionato di Serie C Unica di basket maschile entra nella sua fase caldissima con le semifinali playoff al via nel weekend.

Sabato (palla a due alle 19), al PalaSant’Elena di Quartu, va in scena la prima sfida tra Ferrini Delogu Legnami e Torres, riedizione della sfida che, dodici mesi fa, assegnò il titolo regionale ai quartesi di Daniele Cocco e Nicola Elia.

Anche stavolta il peso del pronostico è tutto sulle spalle dei biancoverdi, secondi al termine della stagione regolare. Samoggia e soci proveranno a far leva su esperienza e fisicità, mentre i turritani di Antonio Carlini punteranno sulla freschezza e sul talento di un roster dall’età media piuttosto bassa.

Tema simile per l’altra semifinale in programma domenica (ore 20): l’Innovyou Sennori, sul parquet amico di Sorso, dovrà vedersela con l’Olimpia Cagliari, grande sorpresa del torneo e reduce dalla vittoria nella “bella” dei quarti di finale contro l’Antonianum che ha garantito il passaggio del turno.

Non solo promozione: nel weekend si lotta anche per la salvezza. Sabato (ore 19) il PalaDelRio di Elmas ospita il secondo turno dei playout tra i padroni di casa della Manitech e il Cus Sassari, vittorioso 7 giorni fa sull’Astro nel primo spareggio per la permanenza nella categoria.

