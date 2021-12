Sarà l'ultimo weekend di futsal nel 2021 per le squadre sarde impegnate nei campionati nazionali. In Serie A2, il 360 GG proverà a chiudere l'anno in bellezza nella trasferta contro l'Alto Vicentino, per restare nelle prime posizioni di classifica. Trasferta per il Città di Sestu contro l'Hellas Verona in una gara complicata. Impegno difficile anche per la Monastir Kosmoto, che proverà a conquistare i primi punti stagionali in casa contro il forte Elledì Fossano quinto. Al PalaConi, la Leonardo ospita invece l'Atletico Nervesa con l'opportunità di allontanarsi ancora dalle zone calde della classifica.

Serie B. Il Sardinia Futsal, terzo nel girone A, vuole continuare a stupire anche nella trasferta contro la Videoton Crema. Scontro salvezza importante per la Mediterranea che riceve, al PalaMonteAcuto, il Bergamo, mentre la Jasnagora sfida a Sestu il Futsal Fucsia Nizza. Ultima nel girone E, il Domus Chia proverà a risalire nella gara contro l'History Roma 3Z.

Femminile. In Serie A, l'Athena Sassari concluderà il 2021 in casa del Futsal Pescara Femminile. In A2 femminile, trasferta contro il San Giovanni per la Mediterranea, che chiuderà comunque vada l'anno in testa alla classifica del girone B. Complice anche lo stop per covid del Pelletterie secondo e che avrebbe dovuto sfidare domenica a Sestu la Jasnagora terza. Nel girone A, sfida dal sapore playoff per l'Arzachena contro la Top Five. Impegni casalinghi per il Santu Predu, che riceve il Città di Thiene, e Cus Cagliari, nel match salvezza contro la San Marino Academy.

