I recuperi infrasettimanali stavolta offrono, nel torneo di serie D di basket, il big match tra le due prime della classe: Dinamo Academy e Innovyou Sennori. Palla a due domani, alle 21, al Pala Simula di Sassari, sotto la direzione della coppia arbitrale Alessandro Solinas e Matteo Fancellu. Di sicuro non mancherà il divertimento tra i due migliori attacchi (Dinamo Academy il primo con 84,5 punti segnati a partita e a seguire Sennori con 77,5) e la miglior difesa (Innovyou Sennori con 61,8 subiti). Altro dato: in casa sennorese c’è il miglior “cecchino” del torneo (Enrico Merella), in quella Academy il terzo miglior realizzatore (Enrico Casu).

Casa Dinamo Academy. Il quintetto allenato da Antonio Mura arriva all’appuntamento in crescita, nonostante debba far a meno da tempo di Andrea Pompianu e Luis Langiu. “Nonostante tutto – conferma – siamo super contenti. Domani sarà una bella partita, affascinante e ben consapevoli che noi non abbiamo Merella, Pisano o Porcu, 3 giocatori di esperienza e categoria superiore. Andiamo a giocarcela a viso aperto perché la classifica ci dice che siamo lì insieme a loro, anche se loro hanno più partite da recuperare”. Una sfida che non è decisiva ma che potrebbe comunque dare un’importante iniezione di fiducia in caso di vittoria. “Bellissima da giocare – conclude Mura – fa piacere e sono contento per la crescita dei nostri ragazzi giocare una gara così importante. Andremo in campo consapevoli di chi abbiamo davanti. Una squadra allenata bene, che fa le cose molto bene in una realtà ormai consolidata. Ce la giochiamo e vediamo cosa ne viene fuori. È già positivo per noi che questa partita abbia questo valore”.

Casa Innovyou Sennori. I sennoresi, nonostante giochino in trasferta, arrivano leggermente favoriti alla gara. A dirlo è il percorso attuale, che li vede primi (hanno una gara in più da recuperare rispetto alla Dinamo Academy) e con un roster già forte e rafforzato dall’ulteriore arrivo di Stefano Porcu. “Sicuramente – esordisce il coach sennorese, Gabriele Piras - è una partita molto importante ma non decisiva perché comunque manca ancora tutto il girone di ritorno. Vincere domani per noi significherebbe dare un bel segnale al campionato e affrontare le prossime partite con più serenità”. Piras si concentra sul tipo di sfida che sarà quella in programma domani al pala Simula di Sassari. “Da un punto di vista tecnico – prosegue Piras - sarà una partita anche un po’ filosofica, mettiamola così, in quanto si sfideranno il miglior attacco contro la miglior difesa del campionato. Sarà una partita giocata sicuramente a ritmi altissimi, dove non mancheranno i colpi di scena, e per questo molto divertente da vedere”.

