In attesa delle ultime partite della stagione regolare, la pausa pasquale è occasione per recuperare diverse partite nei tornei di serie D e Promozione regionale di basket.

Serie D. Due le partite disputate nella serata di ieri ed entrambe riguardavano l’alta classifica. A partire dall’impegno esterno del Sennori che batte a domicilio Elmas per 67-79 e aggancia in vetta alla classifica il San Salvatore Selargius. Sfida, valevole per la seconda di ritorno, che la compagine ospite comanda costantemente, raggiungendo il massimo vantaggio al 30’ sul 40-62. Nell’ultima frazione i padroni di casa cercano una reazione, ma riescono solamente a ridurre lo svantaggio. Miglior realizzatore della gara è Salis, dell’Elmas, con 19 punti. Bella vittoria del Carbonia contro il Genneruxi, per 83-78, nel recupero dell’ottava di ritorno; successo che permette ai “miners” di insediarsi in terza posizione. Incontro abbastanza equilibrato, con i padroni di casa sul +6 all’intervallo (43-37). Vantaggio portato a 9 lunghezze nella terza frazione (63-54) e gestito negli ultimi 10’. Top scorer della gara è Cau, sponda Carbonia, con 26 punti.

Promozione. In campo anche la capolista Sulcis Spes Sant’Antioco che batte, nel recupero dell’ottava di ritorno, il Beta per 71-61. Nel quintetto allenato da Paolo Massidda, da segnalare i 19 punti di Aralossi e i 18 di Massidda. Per i padroni di casa è la vittoria numero 18 in stagione.

