Campionato riaperto nel girone B di Promozione? Con la vittoria di ieri nel recupero contro il Tonara, l’Idolo si è portato a quattro punti dalla vetta a quattro giornate dal termine. Le reti del solito Pili su rigore e Sylla. In mezzo il momentaneo pari di Kone.

Il calendario finale per la capolista, sulla carta, sembrerebbe più impegnativo. Entrambe le formazioni dovranno affrontare Paulese in trasferta e Atletico Bono in casa.

Il Barisardo dovrà inoltre giocare in trasferta l’Arborea che occupa la terza posizione a meno sei e, nell’ultima giornata, il derby casalingo contro il Tortolì, quarto in classifica.

Mentre l’Idolo avrà la trasferta di Fonni, formazione già salva che non deve chiedere nulla alla classifica, e il Posada che è in corsa per la salvezza e tra due giornate potrebbe ancora aver bisogno di punti.

CALENDARIO:

Barisardo 48 punti: Paulese (Fuori casa), Atletico Bono (Casa), Arborea (F) e Tortolì (C).

Idolo 44 punti: Fonni (F), Posada (C), Paulese (F) e Atletico Bono (C).

Arborea 42 punti: Siniscola (C), Bittese (F), Barisardo (C) e Abbasanta (F).

