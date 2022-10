Vola il San Vito nel girone A della Seconda categoria. Guidata da Angelo Padiglia, la squadra del Sarrabus sogna il ritorno in Prima categoria dopo aver giocato anche in Promozione. La squadra è stata rifatta soprattutto con giocatori del posto e comunque del sarrabus: gioca, si diverte, vince e fa punti con primo posto in classifica. Ma in questo girone volano anche il Settimo di Mario Sanna che ha ugualmente vinto le tre gare finora giocate in campionato. E, poi c'è un'altra squadra sarrabese, l'Accademia Villaputzu, con un solo punto sotto. “Siamo solo all'inzio – dice Padiglia – : c'è tanto equilibrio e prevedo che così sarà a lungo. Noi ci stiamo impegnando; gli altri pure: inutile fare pronostici dopo appena tre gare”.

Certo c'è soddisfazione a San Vito nonostante la squadra sia costretta a giocare le gare casalinghe a Castiadas. Il Comune sta sistemando il campo, col rifacimento del manto verde e con altri importanti lavori che sono ormai a buon punto. Uno sforzo importante anche del Comune, insomma.

A fine anno, il San Vito potrebbe tornare a casa. Una buona notizia anche per i fan. Tra l'altro la società quest'anno sta puntando molto anche al vivaio con tante nuove iscrizioni.

Una scuola, insomma, anche di vita.

Domenica la squadra di padiglia ospita il La Salle. Il Settimo, l'Orione.

© Riproduzione riservata