Negli anticipi della penultima giornata di andata del campionato di Serie D (girone G) perdono Uri e Ilva. Non sfata il tabù della vittoria casalinga l’Atletico Uri. Continua infatti il momento buoi per i giallorossi, sconfitti (1-2) in casa dalla Palmese. Al Nino Martinez, gli ospiti sbloccano il risultato al 24’ con Mautone su azione d’angolo. L’Uri reagisce e dopo 14’ pareggia con Ghiani ben servito da Demarcus. Nella ripresa, al 16’ la Palmese si riporta avanti con Puntoriere sempre sugli sviluppi di un corner. L’Uri chiude all’attacco ma il risultato non cambia.

Da segnalare una rete annullata a Demarcus al 36’. Nelle otto partite interne l’Uri ha raccolto sei punti frutto di altrettanti pareggio. E’ penultima con tredici punti.

Perde (1-0) anche l’Ilvamaddalena contro la Vis Artena. Il gol decisivo dei laziali è arrivato al 17’ della ripresa. A segno l’ex Budoni e Carbonia Odianose su un cross di De Angelis. Dopo tre pari di fila, pesante sconfitta per i biancocelesti che restano fermi a quota 20. L’Artena conferma l’ottimo momento.

© Riproduzione riservata