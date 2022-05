Il Muravera è riuscito ad eguagliare il record di punti (47) in Serie D centrato nella scorsa stagione. La squadra di Francesco Loi ha concluso la stagione con una prestigiosa nona posizione. “Un annata più che positiva”, dice Loi. “L’estate scorsa abbiamo stravolto l’organico. Da luglio scorso abbiamo portato avanti il nuovo progetto senza nessun cambiamento in corso d’opera. Ci abbiamo creduto sino in fondo riuscendo a raggiungere l’obiettivo con largo anticipo ottenendo più punti nel girone di ritorno rispetto all'andata. E’ stato un campionato difficilissimo con avversarie di alto livello. Da quando sono a Muravera, quattro anni, abbiamo praticamente sempre migliorato i risultati. I ragazzi sono stati straordinari. Anche nell’ultimo impegno contro l’Aprilia hanno disputato una grande gare. Abbiamo steccato forse due partite ma ci può stare in un torneo così lungo. La società”, aggiunge, “è stata impeccabile”.

Incertezza sul futuro con il problema del campo sempre attuale. “In questa situazione è difficile programmare. Non ho mai nascosto le mie perplessità. In questi anni non si è intervenuti per risolvere i problemi. Le mie parole sono state portate via dal vento. Dal punto di vista sportivo abbiamo fatto grandi cose. Credo che a Muravera cambieranno tante cose. A questo punto”, conclude, “ognuno farà le sue valutazioni”.

© Riproduzione riservata