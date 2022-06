Attraverso un comunicato i dirigenti della nuova Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Costa Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra (con questa denominazione disputerà la Serie D, sostituendo almeno per due anni quella di Asd Muavera 1965 e giocherà a Tertenia) spiega i motivi della nuova denominazione e del trasferimento da Muravera a Tertenia in seguito a diverse polemiche e dopo che si è tenuto un Consiglio Comunale ad-hoc.

Il comunicato. Ecco alcune parti: "L’annosa questione del Muravera Calcio è nota da tempo. Già dalla campagna elettorale dei vari gruppi candidati al governo di Muravera, i dirigenti delle associazioni sportive invitati, resero ben noto quali fossero le problematiche relative alla struttura sportiva comunale data in concessione alla società. Fu specificato che l’omologazione del manto sintetico aveva la scadenza a fine stagione sportiva 2018/2019. In seguito a richieste verbali inoltrate dalla dirigenza ai vertici della Lega, per via della pandemia in atto, fu data un’ulteriore proroga. I componenti del Consiglio Direttivo sono stati costretti ad adottare la dolorosa decisione di trovare un luogo lontano da casa dove poter proseguire l’attività sportiva del Muravera Calcio, in alternativa mancata iscrizione al campionato con perdita del titolo ed inizio dalla Terza Categoria”.

I tentativi. Si sono cercate altre soluzioni nel Sarrabus ma: “L’impianto sportivo di Castiadas non ha i requisiti relativi alle misure regolamentari e ha già usufruito delle deroghe e, inoltre, la cubatura degli spogliatoi non è a norma per la categoria; L’impianto sportivo di Villaputzu, deve essere sottoposto a lavori di manutenzione, così come quello di San Vito; con la Dirigenza del Villasimius non è stato possibile un accordo. Pertanto, l’unica soluzione adottabile è stata quella del trasferimento in Ogliastra, nella fattispecie nel Comune di Tertenia che ha manifestato enorme entusiasmo alla proposta; tale soluzione è stata possibile anche in virtù di una nuova disposizione della F.I.G.C che permette il trasferimento in provincia diversa da quella della sede societaria purchè nei limiti dei 20 km di distanza tra i confini dei Comuni. Pertanto, il cambio della sede Sociale è stata obbligatoria e per regolamento Figc deve permanere almeno 2 stagioni nella stessa (con la speranza di avere un impianto a norma per poter far un presto ritorno a casa); per quanto riguarda invece il cambio della denominazione, è dovuta esclusivamente ad una situazione relativa a nuove sponsorizzazioni importanti da parte di imprenditori della costa Orientale Sarda che permetteranno un sereno svolgimento dell’attività future e in segno di riconoscimento da parte della società è stato coniato il nuovo nominativo, con relativo logo, inserendo l’intera costa Sarrabese ed Ogliastrina”.

La promessa. I dirigenti sottolineano che “è stata mantenuta la matricola, l’anzianita’, il codice fiscale e la partita iva del Muravera calcio, in modo che quando torneremo a casa nostra, ricambieremo la sede sociale e torneremo a chiamarci Asd Muravera Calcio 1965”. Concludono dicendo che “un gruppo del Consiglio Direttivo, ha rassegnato le proprie dimissioni, per poter costituire una nuova società con il nome di Muravera Scuola Calcio, con sede in Muravera, onde salvaguardare gli oltre 100 tesserati del settore giovanile e scolastico (dalle categorie Piccoli Amici agli Allievi, confidando nella concessione della struttura sportiva da parte dell’Amministrazione comunale, e con il benestare della Figc con la quale i nostri dirigenti hanno avuto contatto e attendono una risposta”.

© Riproduzione riservata