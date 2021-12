Pacco di Natale senza punti per il Muravera (Serie D, girone G). Mercoledì scorso la squadra di Francesco Loi è stata sconfitta in casa dall’Afragolese fermando a tre la serie dei risultati utili consecutivi. Un vero peccato perché Mancosu e compagni hanno disputato una grande partite e probabilmente anche il pari sarebbe stato un risultato stretto. Recriminano inoltre per un rigore non concesso in avvio di gara che sicuramente avrebbe indirizzato diversamente il match. I gialloblù navigano a metà classifica con 20 punti e una gara da recuperare.

Una squadra in crescita. “Contro l’Afragolese abbiamo disputato una buona partita”, dice Loi, “Ma ciò che conta è il risultato. Dobbiamo cercare di migliorare quelle poche cose che sbagliamo”. Una sconfitta amara che però chi ha visto la partita conferma la crescita della squadra. “Punti persi”, afferma Loi. “Bisogna guardare avanti. Ora ci prendiamo qualche giorno di riposo. Torneremo nel nuovo anno più motivati di prima”. Il prossimo impegno è quello del 9 gennaio 2022 sul campo dell’Aprilia.

