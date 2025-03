È il momento dei playoff scudetto. Un mese dopo la fine della prima fase della serie A1 femminile, via alle semifinali con Muravera e Norbello stasera in garauno. Si gioca nella Palestra “Cuccu”, la casa del Muravera, alle 15,30, mercoledì si replica a Norbello, nella Palestra Comunale di Via Azuni.

Non è un match scontato nonostante la differenza di classifica e di punti. Norbello ha concluso imbattuto al primo posto la fase a gironi, il Muravera al quarto, ma è stata capace di imporre il pareggio sia alla formazione del Guilcer che al Castelgoffredo.

Sarà una sfida tra due delle giocatrici più forti del campionato, Hana Matelova imbattuta ceka del Norbello, e la russa Olga Vorobeva che con il Muravera ha perso una sola partita. Le altre protagoniste sono per la squadra di casa Roxana Istrate, Valentina Roncallo e Olga Vishnyakova. Per il Norbello Magdalena Sikorska, presente nei playoff del 2019, Tan Wenling e Ana Tofant.

Muravera mancava dai playoff dal 2005, ne giocò cinque consecutivi con tre finali scudetto con l’allora imbattibile Castelgoffredo. Per il Norbello è la settima partecipazione, l’ultima nel 2019, quando venne eliminato in semifinale proprio dal Castelgoffredo. Nel 2014 disputò una finale scudetto, persa, con la Zeus Quartu.

Ieri si sono affrontate a Bolzano, nell’altra semifinale, Sud Tirol e Castelgoffredo, concludendo garauno con un pareggio, 3-3. Si ritroveranno domenica in Lombardia.

Altri risultati

In serie A1 maschile il Norbello, già retrocesso, è stato battuto 4-1 dalla Bagnolese, punto di Marco Antonio Cappuccio.

In serie A2 maschile il Santa Tecla Nulvi, con due soli giocatori “integri” è uscito indenne dalla trasferta di Pieve Emanuele pareggiando 3-3 e mantenendo la vetta del girone A ad un turno dalla fine. Due punti di Koldas e uno di Cappuccio. Pareggi anche nel girone B. Il Muravera già promosso, ha fatto esordire Simone Boi. 3-3 con due punti di Giordano e uno di Poma. Stesso risultato per la Marcozzi “B” a Lucca.

E' terminato il campionato di serie A2 femminile. Il Norbrllo Blu ha vinto il girone B, il Muravera "B" è primo nel girone C, ma non disputeranno i playoff, come da regolamento, avendo già entrambe una squadra nel massimo campionato.

