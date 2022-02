Il Muravera domenica si rivede davanti al pubblico amico. L’ultimo incontro al comunale è quello del 22 dicembre scorso con l’Afragolese. La squadra di Francesco Loi affronterà il Latte Dolce. Un derby importantissimo con i sassaresi non giocano dal 18 dicembre 2021 e hanno necessità di punti. “Sarà una partita difficilissima”, dice il tecnico dei gialloblù, Loi. “Il girone di ritorno è sempre più ostico e statisticamente si ottengono meno punti rispetto alla prima parte. La posta in palio scotta”. Il Latte Dolce nei precedenti sette incontri ha raccolto soli tre punti e non vince dal 6 novembre 2021.

Moi e compagni mercoledì scorso hanno ritrovato la vittoria nella trasferta con l’Aprilia riscattando immediatamente la sconfitta di domenica scorsa contro l’Atletico Uri.

