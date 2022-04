Il Muravera ha la possibilità di riscattare prontamente la pesante e brutta sconfitta subita sul campo del Real Monterotondo, la terza considerando le ultime quattro gare. Svanito oramai il sogno dei playoff bisogna raggiungere al più presto la quota salvezza. Servono quattro punti. “Spero sia stata soltanto una giornata storta”, dice il presidente dei canarini, Stefano Boi. “Gli avversari probabilmente erano più motivati. Ma non voglio pensare che si stiano tirando i remi in barca perché non siamo assolutamente in una posizione per potercelo permettere e comunque non deve accadere. Quale occasione migliore, quella di giovedì prossimo, per i ragazzi per lasciarsi alle spalle l’incontro di domenica scorsa?”. E' il messaggio che lascia il presidente. A Muravera giovedì (ore 15) arriva la Nuova Florida, terza forza del torneo. Il 20 aprile è in programma il recupero con l’Arzachena.

