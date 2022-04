Seconda giornata a secco per il capocannoniere dell’Eccellenza, Maurizio Villa. L’attaccante argentino del Budoni, domenica scorsa, contro il Li Punti non è riuscito a gonfiare la rete. Resta quindi fermo a quota ventitré. Si avvicina l’attaccante del Porto Rotondo, Alessio Mulas che ha realizzato un gran gol di testa contro la Nuorese. Il giocatore classe 1993 sale a quota venti. Restano ancora tre partite da giocare. Da sottolineare che Mulas non ha calciato neppure un rigore.

Avanza anche il bomber della Nuorese, Mauro Ragatzu. Ha realizzato, su penalty, la rete della bandiera contro il Porto Rotondo. Fermi a sedici Blas Tapparello (Ilva), Mattia Caddeo (Ghilarza) e Pierpaolo Falchi (Taloro). Sono ora quattordici le marcature di Gianluca Podda della Ferrini Cagliari.

La classifica dei marcatori di Eccellenza:

23 RETI: Villa (3 rig.) (10 Castiadas, 13 Budoni);

20 RETI: Mulas (Porto Rotondo).

17 RETI: Ragatzu (4 rig.) (Nuorese).

16 RETI: Tapparello (1 rig.) (Ilvamaddalena); M. Caddeo (2 rig.) (Ghilarza); Falchi (Taloro Gavoi).

14 RETI: Podda (5 rig.) (Ferrini).

13 RETI: Fangwa (2 rig.) (Monastir K.); Virdis (Ossese); Ruzzittu (2 rig.) (Porto Rotondo).

12 RETI: Camba (Ferrini); Nieddu (3 rig.) (Idolo); Caboni (1 rig.) (Sant’Elena).

11 RETI: Santoro (8 Castiadas, 3 Budoni); Mboup (2 rig.) (Sant’Elena); Littarru (2 rig.) (Taloro Gavoi).

10 RETI: Caddeo (1 rig.) (Asseminese); Coquin (3 rig.) (Bosa); Monteiro (Budoni); F. Argiolas (Ferrini); Aiana (1 rig.) (Ilvamaddalena); Chelo (Ossese); Figos (Villacidrese).

9 RETI: Salazar (4 rig.) (Arbus); Oggiano (2 rig.) (Li Punti).

8 RETI: M. Argiolas (Ferrini); Fernandez (2 rig.) (Guspini); Zinellu (Ossese); Falciani (6 rig.) (Sant’Elena).

7 RETI: Usai (Budoni); Atzei (Ghilarza); Anedda (2 rig.), Mossa (Monastir K.); Cocco (Nuorese); Gueli (1 rig.) (Ossese); Murgia (Porto Rotondo); Pusceddu, Secchi (Taloro Gavoi); Kassama (2 rig.) (Villacidrese).

© Riproduzione riservata