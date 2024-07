Una stagione 14 volte d'oro nelle arti marziali miste (Mma) e nella Muay Thai per il Tarantini Fight Club che oltre ad aver incamerato anche 21 medaglie degli altri metalli, raccoglie prestigio anche grazie ai risultati di atlete e atleti del settore giovanile. A settembre sul ring di Bangkok, in Thailandia, per i mondiali di Muay Thai Youth ci sarà anche Mattia Fois.

L'atleta del Tarantini Fight Club nei giorni scorsi, accompagnato da Vincenzo Casu responsabile del settore giovanile, ha partecipato a Roma all'incontro dei giovani che faranno parte della rappresentanza tricolore.

«Il nostro è un lavoro che parte da lontano - affermano Angelo Tarantini e Vincenzo Casu -. Abbiamo investito tantissimo nella preparazione dei nostri tecnici, che hanno formazione universitaria e hanno frequentato anche la scuola dello sport al Centro di preparazione olimpica Acqua Acetosa».

