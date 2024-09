E’ stato Mirko Pani ad aggiudicarsi la Marathon “La via dell’Ossidiana” a Pau, sesta e penultima tappa della Sardinia Cup. Gara durissima di mountain bike, di poco più di sessanta chilometri con quasi duemila metri di dislivello positivo. Il corridore della Fabio Aru Academy l’ha chiusa con lo straordinario tempo di due ore e cinquantuno minuti, precedendo Marco Serpi dell’Arkitano, compagine di casa, di cinque minuti ed Eros Piras della Donori Bike staccato di quasi sette minuti.

Mirko Pani è in testa nella classifica generale davanti a Eros Piras, Marco Serpi e Maurizio Olla della Karel Sport. Nelle donne, la leader è Silvia Cara della Nurri-Orroli. Alle sue spalle Erika Pinna dell’Arkitano e Raffaela Saravo dell’Olmedo Bikers.

Nella point to point (quaranta chilometri con milleduecento metri di dislivello positivo) successo per Simone Corda della Donori Bike che ha tagliato il traguardo in un’ora e cinquantanova minuti. Seconda posizion, a soli trentaquattro secondi, per Alessandro Angius dell’Arkitano e terza piazza (staccato di circa due minuti e mezza) per Paolo Aledda della Karel Sport. «Una corsa impegnativa», dice Aledda, «per me un buon risultato. Complementi a Corda ed Angius che hanno fatto bene. Ora il pensiero è rivolto alla Serpilonga». Aledda punta al bis a Sinnai nella PtP. Tra i protagonisti anche Tiziano Farci (M6) della MTB Sinnai, che si è piazzato al 23esimo posto ed occupa la seconda piazza nella generale di categoria. «Una grande soddisfazione. Mi sono allenato con costanza e sto raccogliendo risultati. Cercheremo nell’ultima tappa di confermare il piazzamento». Per le donne, successo di Sofia Nuscis dell’Ossidiana Bike.

Nella corta, riservata ai giovani e di diciotto chilometri circa, si è imposto Andrea Balliana dell’Arkitano MTB in cinquantasei minuti precedendo Alessandro Santoru della Dueppi Cycling Project e Filippo Congiu della Nurri-Orroli. Santoru è in testa nella classifica generale davanti a Congiu e Leonardo Atella della S.C. Cagliari. Nella femminile, vittoria di Martina Becciu della Dueppe Cycling Project.

Il sei ottobre l’ultima tappa. Appuntamento a Sinnai con la storica Serpilonga. Possibile la presenza di Vittorio Serra, il fondatore della gara, che detiene il record di successi (sei) con Mauro Vacca, entrambi tesserati con la Karel Sport.

© Riproduzione riservata