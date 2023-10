Miko Pani si aggiudica la point to point di Villasalto, gara di mountain bike valevole per la sesta prova della Sardinia Cup di Mountain Bike. L’atleta della S.C. Calz M.Granaro At, squadra professionistica, ha preceduto Luca Dessì della Karel Sport, leader indiscusso della classifica generale. Il forte corridore settimese ha guadagnato altri punti importanti ipotecando la vittoria finale. Terzo posto per il compagno di Dessì, Maurizio Olla di Sinnai, sempre più protagonista. Dessì e Olla hanno chiuso la gara in parata con un ritardo di 1’ e 40’’ sul promettente Pani. Quarto posto per un altro atleta di spessore, Antonio Marongiu della SBS che con una gran rimonta ha sorpassato Mauro Vacca, sempre della Karel Sport e Roberto Gulleri dell’Acquascan, entrambi sinnaesi.

«Una gara molto dura soprattutto dalla parte centrale in poi», racconta Dessì. «I primi 20 chilometri sono stati caratterizzato da belle discese e falsipiani dove si spingeva forte. Non era facile fare la differenza. Siamo arrivati in una decina ai piedi della prima salita di gara, in asfalto di 4 chilometri, la più dura di giornata. Il gruppo si è scremato col giovane Pani, che ha il futuro tutto davanti e gli auguro il meglio, che appena iniziata la salita ha preso vantaggio. Sono rimasto dietro di lui con Serpi e il mio compagno Olla. Quest’ultimo ci ha staccati. Ho successivamente ho allungato su Serpi raggiungendo Olla poco prima dell’ultima salita. Con Maurizio abbiamo fatto la restante parte della gara insieme. È andata bene».

Soddisfatto anche Olla: «Una bellissima gara. Sono felice per Dessì che ha guadagnato terreno per la generale». Domenica prossima a Sinnai si corre la storica Serpilonga.

