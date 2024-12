La stagione dei motori è ormai agli sgoccioli, ma il mese di dicembre è pronto a regalare altri due intensi weekend motoristici. Domani, il Team Alghero Corse presenterà nella città catalana il 6º Challenge Riviera del Corallo, manifestazione valida per il Campionato Italiano Formula Challenge in programma il 7-8 dicembre nella Pista del Corallo, la stessa che la domenica successiva ospiterà la 14ª Coppa Sardegna di Karting.

Lo scorso fine settimana, invece, occhi puntati su due appuntamenti dedicati alla disabilità e ad auto storiche e turismo.

Rally for All. Per il quinto anno consecutivo, la Rally Arena di Ittiri ha ospitato Rally for All - Brividi a 5 sensi, manifestazione ideata per consentire ai ragazzi disabili di conoscere il mondo dei motori non attraverso l’incontro con tutte le figure che operano nell’organizzazione di una manifestazione motoristica ma anche dando loro la possibilità di effettuare un giro di pista in sicurezza a bordo di auto da corsa guidate da piloti qualificati. Cinquanta i ragazzi che hanno partecipato all'edizione 2024.

«Siamo arrivati alla quinta edizione del Rally for All - Brividi a 5 sensi mettendo al centro i ragazzi con disabilità e le loro emozioni. I ragazzi, provenienti da diverse associazioni, si sono fin da subito messi in gioco per sperimentare i vari ruoli attivi come in una vera gara. Il momento più bello e adrenalinico è sicuramente stato salire a bordo della auto da corsa e vivere il brividio della velocità, in tutta sicurezza, al fianco di piloti esperti nella nostra pista. Ci auguriamo di vederci il prossimo anno per regalare una speciale emozione a questi ragazzi. Durante la manifestazione abbiamo ricordato anche il caro indimenticato Tommy Rossi, speaker radiofonico e voce del motorsport in Sardegna che ci ha accompagnato per diverso tempo nelle nostre manifestazioni motoristiche», ha commentato Gianni Marmillata, presidente di Ittiri Arena Group, che ha organizzato l’evento con la collaborazione del Team Autoservice Sport, del Comune di Ittiri, di Special Car, e con il supporto della Fondazione Sardegna e della Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna, Unione dei Comuni del Coros , Distretto Rurale Anglona Coros, Aci Sport Sassari e Aci Sport Sardegna e Gruppo Anas.

Ruote nella Storia. Il format ideato da Aci e Aci Storico ha fatto tappa nel Sud Sardegna con “Ruote nella Storia: un viaggio attraverso il Parco Geominerario della Sardegna”, organizzato dall’Ac Cagliari col patrocinio del Parco Geominerario. I partecipanti, su auto d’epoca e storiche, venerdì sera si sono cimentate nel match race al Molo Calata Sant’Agostino, vinto da Virzì-Poddi (Lancia Hf). Sabato la giornata è iniziata con la tappa alle Saline di Molentargius, seguita da quelle alle miniere di Su Zurfuru (Fluminimaggiore) e Montevecchio. Domenica, dopo le prove di regolarità vinte da Volpe-Collarino (Ginetta G32I), il gruppo ha fatto visita al Museo dell’Ossidiana di Pau e ha poi fatto rotta verso il Lazzaretto di Cagliari.

Entusiasta il presidente di Ac Cagliari, Antonello Fiori: «Una bellissima esperienza, una tre-giorni veramente intensa, caratterizzata dalla passione per le auto storiche, l’inclusione, lo sport e la promozione del territorio: queste sono le caratteristiche della manifestazione che intendiamo portare avanti, promuovere e potenziare per creare un connubio con il turismo e la scoperta del nostro territorio. Riproporremo la manifestazione nel 2025. Ringraziamo il Parco Geominerario della Sardegna, promotore di questa manifestazione, il primo autore e collaboratore di questa iniziativa, la Regione Autonoma della Sardegna, l’Autorità Portuale di Cagliari, i sindaci dei Comuni di Cagliari, Fluminimaggiore, Guspini, Arbus e Pau, Aci Storico, Aci Historic Cagliari e Aci Cagliari per lo Sport».

Nella Penisola. Intanto, lo scorso fine settimana alla 18ª Ronde del Canavese, c'era anche il nuorese Salvatore Catgiu, in gara con Matteo Grosso alle note su Fiat 600 Sporting. L’equipaggio di Mrc Sport, però, nonostante una “toccata” nell’ultima prova, ha chiuso primo di gruppo e classe. «Siamo venuti per fare un’esperienza nuova, con macchina nuova, e navigatore nuovo, Matteo Grosso. Abbiamo deciso di optare per la 600kit, macchina veramente al top, fornita dalla Scacco Matto, che ringrazio profondamente per la disponibilità, cortesia e serietà in campo gara. Sull’ultima prova siamo intoppati in una toccata, ma fa parte del gioco, però torniamo in Sardegna con un buon primo di classe e primo di gruppo. Ringrazio i miei genitori e i miei zii, Nicolino e Vanni. Senza di loro, non ci sarebbe tutto questo. Ci vediamo nel 2025!», ha commentato Salvatore Catgiu.

Al Rally del Brunello, disputato tra le provincie di Siena e Grosseto con epicentro Montalcino, c’erano anche Fabrizio Martinis e Valentina Boi Peugeot 208 con le insegne della Mrc Sport, che hanno chiuso quarti di gruppo nella Rally4. «Era un anno e mezzo che non correvo sulla terra, nello shakedown sono partito un po' titubante, sembrava che la macchina scivolasse. Abbiamo sistemato l’assetto e siamo partiti per le speciali con voglia di fare e di provare. Qualcosa di buono è venuto fuori; sabato abbiamo portato ulteriori modifiche al setup, ma ero piuttosto nervoso e non ho dato il meglio di me. Un quarto posto non è da buttare, anche se potevamo fare meglio. Ringrazio, come sempre, la Mrc Sport, i ragazzi della Rb Motorsport e tutti i nostri sostenitori».

