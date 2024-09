Dopo la vittoria e il terzo posto messi a referto al Mugello a luglio e il quarto posto in gara2 ottenuto a Imola dieci giorni fa, il pilota sassarese Omar Magliona si appresta a tornare a bordo della propria Wolf Gb08 Raiden Aprilia sul circuito di Vallelunga nel quinto e penultimo round del Campionato Italiano Sport Prototipi Aci Sport, che si chiuderà il 27 ottobre a Monza.

Il pluricampione turritano sarà impegnato nelle due gare in programma alle 14.40 di sabato e alle 10.15 di domenica (Diretta su Aci Sport Tv) e proverà a cancellare il ricordo di quello sfortunato doppio ritiro che, a metà giugno, lo aveva lasciato a bocca asciutta nell’altro appuntamento in calendario nel circuito alle porte di Roma.

Magliona, che si presenterà al via sulla Wolf numero 14 preparata dal team Bad Wolves, è pronto a riscattarsi: “Vallelunga è un circuito difficile ma che conosco e al quale sono molto legato, per questo punto a fare bene e sono certo che, se tutto funzionerà a dovere, potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Veniamo dal successo del Mugello e da un fine settimana altalenante a Imola, dove ero all’esordio e ho comunque sfiorato il podio in gara 2. Con la squadra cercheremo di preparare tutto nel migliore dei modi in prova libera per metterci nelle condizioni di sferrare l’attacco nei turni ufficiali e in gara. La concorrenza sarà agguerrita ma siamo pronti a rilanciare. Ogni nuovo appuntamento tricolore per me significa un surplus di esperienza in campionato e anche da questo weekend cercheremo di trarre il meglio sia a livello di risultato sia guardando un po’ più in là, in ottica futura”.

Slalom. Intanto, lo scorso weekend, Lussorio Niolu (Suzuki Prosport 1400) ha trionfato al 7º Slalom Città di Cossoine, 7º round del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport organizzato da Gruppo Motori Tula. Decisivo il tempo di 2’34”99 siglato nella 3ª manche dal portacolori di Abc Motorsport, che ha così battuto, per soli 0”12, il sassarese Enea Carta (Suzuki Prosport 1600), in testa dopo le prime due manche. Terzo posto per Giovanni Cannoni davanti a Francesco Marrone e Pier Raffaele Marcello (Formula Gloria). In 46ª posizione Cristina Ruggiero, unica dama in gara. Matteo Priola, su Peugeot 205, si è aggiudicato la vittoria tra le vetture storiche.

Tiziano Sale, su Peugeot 106, ha commentato: "Primo posto di classe E1 Italia e 13º assoluto su 54 partenti. Bella gara, mi sono divertito, ma c'è tanto da migliorare ancora. Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno dato una mano e chi mi è stato vicino".

Antioco Manca era su una Citroen Saxo. "Sono contento per il risultato - ha detto - una gara molto scivolosa e dura per le troppe barriere, ma mi sono divertito".

Nella Penisola. L’algherese Sergio Farris, su Wolf Mistral Gb08, si è classificato 7º assoluto e 2º di classe E2Sc 2000 alla 40ª Pedavena Croce D’Aune, cronoscalata valida per il Civm Nord.

Due gli equipaggi sardi a Brescia per il Rally Mille Miglia, penultimo round del Campionato Italiano Assoluto Rally. Antonio Dettori e Marco Demontis (Skoda Fabia Evo), alfieri dell’Autoservice Sport, hanno chiuso al 35º posto assoluto e 26º di gruppo e classe Rc2n R5 Rally2. Mattia Ricciu e Marco Corda (Renault Clio Rally5) sono arrivati quarti nella classifica dell’Assoluto Rally Junior e al 62º posto assoluto, 4º di gruppo e classe.

Al 43º Rally Appennino Reggiano, Andrea Pisano e Alberto Sirigu (al 51º posto assoluto Citroën C2 Vts) e Pietro Lilliu e Silvia Piras (al 52º posto su Suzuki Swift Sport) hanno conquistato due vittorie di classe.

