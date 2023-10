Saranno 98 i piloti al via dell’ottavo Slalom Città di Dorgali, valido come prova del Trofeo d’Italia Slalom e ultimo round del Campionato Regionale Slalom Delegazione Sardegna in programma domani. La manifestazione organizzata da Autosport Dorgali e dedicata alla memoria del piccolo Gianfranco Corrias, si correrà lungo uno spettacolare percorso di 4 km a partire dalle 9, quando inizierà la manche di ricognizione che sarà poi seguita da tre manche di gara. Al via, oltre alle due Storiche di Duilio Siddi e Gian Cosimo Ruiu, tutti i migliori protagonisti della specialità, tra cui il leader del Campionato, Enrico Piu, Enea Carta, Francesco Marrone, Roberto Idili, Giovanni Cannoni, Andrea Acquas e Lussorio Niolu.

Ruote nella Storia. Nel frattempo, Ruote della Storia farà tappa in Gallura. Per il raduno di Aci Storico e Aci, l’Automobile Club di Sassari ha optato per la Gallura. Partenza alle 10 dal Molo Brin alla volta della Cantina del Vermentino di Monti (11) e dello splendido borgo di San Pantaleo (12), arrivo a Golfo Aranci. Tra le auto, anche Ferrari, Lancia Delta e Alfa Romeo.

«Il nostro Ac tiene particolarmente a Ruote nella Storia, iniziativa di Aci Storico volta alla promozione della cultura per l’auto e per la sua storia, fatta di evoluzione tecnica, che ha testimoniato l'evoluzione storica del costume e della società. Abbiamo individuato un percorso, nel nord est dell'Isola particolarmente suggestivo. La Gallura vanta una passione spiccata per le auto e la loro storia, per questa ragione l’iniziativa è condivisa con il Club Gallura Motori D’Epoca a cui siamo molto grati», ha commentato il presidente di Aci Sassari, Giulio Pes di San Vittorio.

Rally. Nel frattempo, al Rally delle Marche, ultimo round del Campionato Italiano Rally Terra, Omar Lambroni e Loretta Arca (Mitsubishi Lancer Evo X) hanno siglato il 26º tempo nello shakedown e sono pronti ad affrontare le dodici speciali della domenica. Tra i Side by Side, anche quello dell’olbiese d’adozione Davide Catania. Al via dell’undicesimo Rally del Sebino, invece, i galluresi Ronnie Caraglio e Gianfranco Tali (Renault Clio).

Wrc. In attesa che si chiuda la stagione 2023, si può già segnare nel calendario il weekend del 30 maggio-2 giugno, in cui la Sardegna ospiterà, ad Alghero, la sesta delle tredici date del Campionato del Mondo Rally Wrc. Per il Ris, organizzato col supporto della Regione Sardegna, sarà la 21ª edizione, mentre l’accordo tra Automobile Club d’Italia e Wrc Promoter avrà validità mondiale fino al 2025.

