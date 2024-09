Archiviata la Iglesias-Sant’Angelo, il circus del Campionato Italiano Velocità Montagna - e del Campionato Regionale - si sposta nella Riviera del Corallo per la 62ª Alghero-Scala Piccada, manifestazione organizzata dall’Automobile Club Sassari al cui via, sabato 28 e domenica 29 settembre, ci saranno ben 90 iscritti. Tra questi anche i big della Supersalita, compreso l’atteso “campionissimo” Simone Faggioli, vincitore dell’edizione 2023.

La manifestazione valida come 16º round del Civm Nord e 14º del Civm Sud si svolgerà come di consueto lungo il tracciato di 5100 metri ricavato lungo la Statale 292 che da Alghero conduce a Villanova Monteleone e sarà trasmessa in diretta su Aci Sport Tv e in streaming.

La grande novità riguarderà il parco assistenza, ospitato nel Piazzale della Pace, sul lungomare, dove ci saranno anche altre iniziative legate ai festeggiamenti del Patrono San Michele Arcangelo. L’organizzazione ha previsto anche le navette gratuite che partiranno dal Piazzale della Pace e effettueranno fermate a Piazza della Mercede e al Green Hotel.

© Riproduzione riservata