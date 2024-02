Riflettori puntati sul Circuito “Le Dune” di Riola Sardo, che domani ospiterà il primo round dei XXXVII Fmi Campionati Internazionali d’Italia Eicma Series 2024. Il secondo si disputerà a Mantova domenica 11.

Il sabbioso e tecnico tracciato oristanese, apprezzato e molto noto nel mondo delle ruote tacchettate, ospita per la decima volta la manifestazione, che è organizzata dal Motoclub Motorschool Riola col supporto della Regione Sardegna ed è considerata una vera e propria anteprima del Campionato del Mondo.

I protagonisti. Saranno un centinaio i piloti al via, tra cui i migliori piloti della disciplina. Nonostante l’assenza dello spagnolo Prado, campione in carica della MxGp, nella classe regina in gara i piloti ufficiali Honda, Tim Gajser e Ruben Fernandez, quelli Yamaha, Jago Geerts e Maxime Renaux, e il francese della Kawasaki Romain Febvre. Riola sarà anche teatro del debutto delle Fantic 450XX, affidate a Glenn Coldenhoff e Roan Van De Moosdijk. In Mx2, oltre al campione in carica Andrea Adamo, anche Simon Langenfelder, Marc-Antoine Rossi e Lucas Coenen. Nella 125 troveranno spazio anche quattro sardi: Michele Argiolas, Mattia e Samuele Piredda e Matteo Sanna.

Il programma. I motori si accenderanno alle 8.30, orario di inizio delle prove della 125, seguite da quelle della Mx2 (9.30) e della Mx1 (10.30). Alle 11.30 e alle 12 le gare dei gruppi A e B della 125, poi gara1 della Mx2 (13.40) e della MxGp (14.25), seguite da gara2 della 125 (15.10), della Mx2 (15.50) e della MxGp (16.35).

