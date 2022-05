Il Mondiale di Motocross Fim è sbarcato nell’Isola, a Riola Sardo, per la seconda volta nella storia e, dopo il debutto a settembre 2021, l’edizione 2022 del Gp di Sardegna è già entrata nel vivo.

L’evento. L’appuntamento, organizzato dal Mc Motor School Riola, Infront e Bprom col supporto dell’Assessorato Regionale al Turismo, della Provincia e del Comune, è valido come 8º round della Motocross World Championship, oltre alla MxGp e alla Mc2, classe regina e cadetta della lotta iridata, quest’anno prevede anche il Mondiale femminile Wmx e l’Europeo Emx250. Si corre a porte aperte, biglietti disponibili nei botteghini dei circuito "Le Dune" e online.

Il programma. Oggi si è partiti con le prove libere (Wmx, Emx250, Mx2 e MxGp) e a seguire si sono svolte qualifiche e gara1 del Mondiale femminile e dell’Europeo 250. A seguire, le qualifiche di Mx2 e MxGp. Domani si partirà con gara2 del Wmx (9.45), seguita dai warmup di Mx2 (10.25) e MxGp (10.45). Alle 11.30 si correrà la gara2 di Emx250 (11.30), poi spazio a gara1 di Mx2 (13.15) e di MxGp (14.15), seguite da gara2, alle 16.10 (Mx2) e alle 17.10 (MxGp).

I primi risultati. L’olandese Van der Vlist (Ktm) ha vinto gara1 del Wmx con un tempo di 25’08”335, davanti alla connazionale Valk (Yamaha, a 22”087) e alla spagnola Guillen (Ktm, a 29”265). Solo 11ª la prima delle italiane, Giorgia Blasigh (Yamaha, a 1’55”081). Olanda protagonista anche nella gara1 dell’Emx250, dove si è registrato il successo di Elzinga (Yamaha), primo in al traguardo con un tempo di 29’14”250. Alle sue spalle l’italiano Andrea Bonacorsi (Yamaha), secondo ad appena 1”362 e l’olandese Kooiker (Yamaha, a 3”346).

I protagonisti. Grandissima attesa per i 26 protagonisti della MxGp, tra cui spicca Tim Gajser (Honda Hrc), tre volte iridato e leader della generale con 6 vittorie in 7 gare. Grande attesa anche per lo spagnolo della Gasgas Jorge Prado, assente nell’ultima a Maggiora, per Ben Watson della Kawasaki e per trio del Yamaha formato da Maxime Renaux, Jeremy Seewer e Glenn Coldenhoff. A rappresentare l’Italia saranno i piloti GasGas Alberto Forato e Mattia Guadagnini (che qui passerà dalla Mx2 alla MxGp), Alessandro Lupino (Beta) e Ivo Monticelli (Honda). In Mx2, tra i 30 partenti spiccano Geerts, Vialle e gli italiani Adamo e Facchetti.

