Una vera e propria festa, all’insegna di quell’amore per la corsa che sta alla base di ogni sfida. Antonio Moro ed Elias Sagheddu, ieri, sono stati celebrati nella loro Nuoro in occasione del meeting su pista ‘’Atletica sotto il Nuraghe'' andato in scena al ‘’Tomaso Podda’’, organizzato dal Comitato Provinciale Nuorese. Il campo che ha visto due dei talenti più cristallini dell’atletica sarda migliorarsi giorno dopo giorno sino a ritagliarsi un ruolo da protagonisti tra i migliori interpreti a livello nazionale rispettivamente nella velocità e nel salto in lungo.

La manifestazione di ieri, durante cui è stata anche consegnata una targa a Elias Sagheddu per il Tricolore Assoluto nel lungo ottenuto il 26 giugno a Rieti, è stata l’occasione per festeggiare i due atleti nuoresi protagonisti di un 2022 di caratura. Per Moro quest’anno, oltre al personale sui 100 con 10’’29, è arrivato sulla distanza il Tricolore Universitario oltre al bronzo sui 60 indoor agli Assoluti, per Sagheddu il nuovo personale di 7.75 nel salto in lungo e uno splendido titolo italiano Assoluto meno di un mese fa. Una vera e propria consacrazione per entrambi che hanno onorato l’appuntamento per la gioia dei loro tifosi, i quali hanno potuto assistere a un evento dove i segnali interessanti non sono mancati.

Moro, portacolori della Delogu Nuoro, si è imposto sui 100 in 10’’39 per poi fare suoi anche i 200 con il tempo di 21’’41. Elias Sagheddu, alfiere della Sisport, ha fatto suo il lungo con la misura di 7,45 al termine di una gara che l’ha visto progredire salto dopo salto sino alla sesta e conclusiva occasione in cui ha stabilito una misura di spessore. Non solo Moro e Sagheddu però: sempre nella velocità bene Riccardo Unali (Pm, Delogu Nuoro) secondo sui 100 in 11’’15, mentre tra le donne ad avere la meglio è stata la veterana Daniela Lai (F40, Cagliari Atletica Leggera) prima in 12’’28 davanti a Patricia Imprugas (12’’41, Pf Amsicora) che poi è andata ad imporsi sui 200 con il tempo di 24’’98 precedendo la stessa Lai (25’’44) e Marta Collu (25’’55, Cagliari Atletica Leggera). Nel mezzofondo vittoria sui 1500 per Roberta Sulas (Cagliari Marathon Club, 5’02’’80) e per Pierluigi Attene (M40, Atl. Orani, 4’25’’02).

“Vedere gareggiare Antonio ed Elias nella pista in cui hanno mosso i primi passi è motivo di grande orgoglio’’, commenta Gianni Diana, residente del Comitato provinciale nuorese, organizzatore della gara. “Siamo felici di una bella giornata di sport dove tanti ragazzi si sono messi alla prova, all’insegna del divertimento e dell’impegno’’. Due capisaldi dell’atletica leggera e dello sport in generale, da tenere a mente e di cui fare tesoro.

