Successo a Quartu per il “5° Memorial Orlando Pitzanti - 10° Trofeo sole mare”, gara ciclistica a carattere regionale che si è svolta su un circuito cittadino da ripetere sedici volte per gli uomini e dieci per le donne. La manifestazione è stata organizzata magistralmente dall’Associazione Ciclistica Sestu bike, guidata da Efisio e Carola Muscas, col supporto dell’ente di promozione CSAIN.

Alla partenza 60 corridori provenienti da tutta la Sardegna. Dopo un minuto di raccoglimento in memoria di Orlando Pitzanti, a dare il via è stato il consigliere del Comune di Quartu, Mauro Ligas. Primi giri di studio fino al sesto passaggio quando è uscito dal gruppo Paolo Ruggero della Cycling Team, con andatura da gara a cronometro. Il gruppo in un primo momento non ha reagito con i big che si controllavano. È riuscito a guadagnare terreno dal gruppo anche Giuseppe Lampis della Donori Bike stazionando tra Ruggero e lo stesso gruppo. Orlando Pitzanti della Sestu Bike, vincitore della scorsa edizione, ha tentato anche lui più volte di uscire dal gruppo ma veniva prontamente chiuso.

Quando mancavano pochi giri al termine, quando ormai si pensava che i giochi erano fatti, invece è uscito dal gruppo Paolo Morbiato della Acido Lattico La Maddalena, veneto ma che vive a la Maddalena per lavoro, terzo nel 2024 e figlio d’arte (il padre correva nella squadra della Chateau d’Ax con Gianni Bugno). Morbiato ha ripreso Lampis e assieme sono riusciti a raggiungere Ruggero, affaticato dalla lunga fuga solitaria. I tre fuggitivi hanno disputato la volata finale. A spuntarla Paolo Morbiato, scattato ai cento metri dalla linea bianca, davanti a Giuseppe Lampis e Paolo Ruggero. Al quarto posto Gianluca Usai (4 Mori) ed al quinto Gabriel Orrù (SBS).

Nella categoria femminile, successo di Ariana Perisci della Sestu Bike che ha preceduto la promettente Francesca Pibi della Ricambi 2000 Quartu, Nadia Cherchi della Donori Bile, Michela Manunza della Sestu Bike e Doriana Mascia della Sestu Bike.

© Riproduzione riservata