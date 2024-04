Lo spagnolo Jorge Prado ha trionfato nell’MxGp della Sardegna disputato a Riola Sardo e valido come terzo round del Campionato del Mondo di motocross ed è rimasto in testa alla classifica iridata.

Il pilota ufficiale GasGas, detentore del titolo della classe regina MxGp, ieri era stato il migliore in qualifica e oggi ha completato l’opera aggiudicandosi entrambe le gare corse sul circuito sabbioso “Le Dune”. In entrambi in casi, Prado è salito sul podio davanti allo sloveno Gajser e all’olandese Herlings, rispettivamente piloti ufficiali di Honda Hrc e Ktm. L’unico italiano in gara nella MxGp, Ivo Monticelli, ha completato le due gare al 19º e al 21º posto.

Anche nella serie cadetta Mx2 a imporsi è stato il leader del campionato. L’olandese Kay De Wolf ha vinto il Gp di Sardegna dopo aver chiuso gara1 al secondo posto, alle spalle del compagno nel team Husqvarna, il belga Coenen, e gara1 al primo posto, proprio davanti al compagno di squadra. Il campione in carica Andrea Adamo, che era arrivato quarto in gara1, è stato poi squalificato nella seconda gara per aver tagliato il percorso.

Nella gara2 del mondiale femminile, podio identico a quello di gara1, disputata ieri. Prima l’olandese Van Drunen, seconda la spagnola Guillen, terza l’olandese Valk, ancora una volta davanti all’italiana Kiara Fontanesi.

Nell’Europeo Emx125, l’ungherese Zanocz si è aggiudicato gara2 e l’intero round d’apertura della competizione continentale riservata agli U17. I sardi Simone e Mattia Piredda, portacolori del Motoclub Padru, sono stati eliminati nelle qualifiche del sabato.

La manifestazione organizzata dal Motoclub Motorschool Riola col supporto della Regione Sardegna ha registrato anche oggi un grande successo in termini di pubblico.

Classifiche:

MxGp Gara1: 1) J. Prado (Spa), GasGas, in 35’36”104; 2) T. Gajser (Slo), Honda, a 5”279; 3) J. Herlings (Ola), Ktm, a 39”521; 4) G. Coldenhoff (Ola), Fantic, a 53”793; 5) P. Jonass (Lat), Honda, a 57”563; 19) I. Monticelli (Ita), Beta, a 1 giro.

MxGp Gara2: ) J. Prado (Spa), GasGas, in 35’’44”443; 2) T. Gajser (Slo), Honda, a 16”624; 3) J. Herlings (Ola), Ktm, a 27”553; 4) P. Jonass (Lat), Honda, a 49”572; 5) R. Febvre (Fra), Kawasaki, a 1’00”952; 21) I. Monticelli (Ita), Beta, a 1 giro.

Mx2 Gara1: 1) L. Coenen (Bel), Husqvarna, in 35’19”551; 2) K. De Wolf (Ola), Husqvarna, a 29”973; 3) C. Mc Lellan (Rsa), Triumph, a 44”818; 4) A. Adamo (Ita), Ktm, a 57”193.

Mx2 Gara2: 1) K. De Wolf (Ola), Husqvarna, in 35’29”714; 2) L. Coenen (Bel), Husqvarna, a 11”684; 3) S. Laengenfelder (Ger), GasGas, a 34”815; 11) A. Bonacorsi (Ita), Yamaha, a 1’50”333.

Wmx Gara2: 1) L. Van Drunen (Ola), Yamaha, in 24’32”380; 2) D. Guillen (Spa), GasGas, a 18”244; 3) L. Valk (Ola), Ktm, a 28”001; 4) K. Fontanesi (Ita), GasGas, a 46”936.

Emx125 Gara2: 1) N. Zanocz (Ung), Fantic, in 31’21”285; 2) D. Heitink (Ola), Yamaha, a 1”481; 3) S. Perez (Spa), GasGas, a 6”366; 9) G. Utech (Ita), Fantic, a 44”152.

