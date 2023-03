Spettacolo nell'Oristanese, dove l'olandese Jeffrey Herlings ha vinto l’MxGp della Sardegna, seconda prova del Campionato del mondo Fim organizzata sul circuito “Le Dune” di Riola Sardo dal locale Motoclub Motorschool col supporto della Regione Sardegna. Il pilota della Ktm, oggi secondo in entrambe le manche di gara della classe regina, è salito sul gradino più alto del podio davanti al connazionale Glenn Coldenhoff, vincitore di gara2 e allo spagnolo Jorge Prado, trionfatore in gara1 e, dopo i round in Argentina e Sardegna, leader della classifica piloti della MxGp. Primo degli italiani e 9º assoluto Alberto Forato (8º in gara 1 e 9º in gara2), 11º Guadagnini, 18º Lupino. Sul podio anche il Team manager della Ktm Factory Tony Cairoli.

Nella serie cadetta Mx2, “re di Riola” il belga Jago Geerts, ufficiale Yamaha che si è classificato secondo in gara1 e primo gara2. Sul secondo gradino del podio il tedesco dell’Husqvarna De Wolf, vincitore della prima manche, e terzo il francese Benistant. Migliore degli italiani Andrea Adamo, 6º (5º e 6º posto nelle due manche), 17º Lorenzo Ciabatti (21º e 13º).

Nella data di apertura del Mondiale Femminile Wmx, vittoria della spagnola Guillen, sabato seconda dietro Van Drunen e Oggi vittoriosa in gara2. Ottavo posto per l’attesissima italiana Kiara Fontanesi, sei volte campionessa del mondo condizionata da bronchite e forte mal di schiena che hanno rischiato di costarle anche la partecipazione alla gara stessa. La pilota di Parma, che torna nel mondiale dopo la seconda gravidanza, è a caccia del settimo titolo, il primo da mamma. Al via, tra le donne, anche l’unica portacolori sarda, Alice Giorda di Arborea, tesserata del Motoclub Motorschool Riola che ha chiuso in 36ª posizione.

Nell’Europeo Emx250 ha trionfato, come nel 2022, l’italiano della Yamaha Andrea Bonacorsi, che si è aggiudicato entrambe le gare.

© Riproduzione riservata