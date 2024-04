Si è conclusa, a Riola Sardo, la prima delle due intense giornate di gara dell’MxGp della Sardegna, valido come terzo round del Campionato del Mondo di motocross.

La manifestazione, che fa tappa per il quarto anno consecutivo in terra sarda, sempre sul circuito riolese “Le Dune”, è organizzata dal Motoclub Motorschool Riola col supporto della Regione Sardegna e vanta quattro appuntamenti in uno. Oltre alla classe regina MxGp e alla serie cadetta Mx2, in corso nell’Oristanese anche il round del Campionato del Mondo femminile Wmx e il primo dell’Europeo U17 Emx125.

Le gare del sabato. Oggi si è disputata la gara1 del Wmx, vinta dall’olandese Van Drunen davanti alla spagnola Guillen e alla connazionale Valk. Quarta l’italiana Kiara Fontanesi, sei volte campionessa del mondo che è stata a lungo in testa.

Trionfo olandese anche nella gara1 dell’Europeo Emx125, in cui Doensen ha preceduto l’ungherese Zanocz e il francese Faure. La giornata si è chiusa con le gare di qualifica della MxGp e della Mx2. Nella classe regina a imporsi è stato lo spagnolo campione del mondo Jorge Prado, che in sella alla sua GasGas ha già vinto i primi due round iridati in Argentina e Spagna. Secondo lo sloveno Tim Gajser (Honda), terzo l’olandese Herlings (Ktm). Nella Mx2 pole per l’olandese Kay De Wolf, solo ottavo il campione in carica Andrea Adamo.

Il programma della domenica. Ma sarà domani la giornata dei verdetti. Alle 9.45 in programma la gara2 del mondiale femminile Wmx e alle 11.30 la gara2 dell’Exm125. Tra le due, ci saranno i warm-up di Mx2 (10.25) e MxGp (10.45), che faranno poi sul serio nel pomeriggio, quando si comincerà con la gara1 di Mx2 (13.15) e di MxGp (14.15) e si proseguirà con gara2 di Mx2 (16.10) e MxGp (17.10) .

