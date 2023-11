Il Fight club championship è inserito quest'anno nel circuito del Cage Warriors Academy, che rientra tra gli eventi della Federkombat, l'unica federazione sportiva nazionale riconosciuta dal Coni che gestisce le Mma (arti marziali miste) e apre ai migliori atleti tante opportunità. Dieci gli incontri che si disputeranno sabato a partire dalle ore 20.30 al Tarantini Fight Training Center di via Venezia, a Sassari.

Protagonisti della serata saranno i tre sassaresi Silvano Pais, Morgan Capocci e Matteo Dore. Tra gli incontri anche tre di professionisti. Presenti pure atleti di Lazio, Lombardia e Liguria.

«È una vera e propria occasione per tener nel radar giovani con grandi doti atletiche», spiega Angelo Tarantini, «che potrebbero debuttare nel professionismo, ottenere un alto tasso di visibilità, anche grazie a una programmazione annuale di match di alto livello. In questo modo offriamo agli atleti sardi l'opportunità di essere selezionati per i grandi eventi Cage Warriors. Inoltre i nuovi professionisti possono entrare a far parte del format Mma Academy dove, al momento, militano soltanto quattro italiani: Edoardo Caizza, Luca Borando, Khadim Dia e Francesco Mazzeo».

