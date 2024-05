Non sarà Antonio Prastaro il tecnico della Nuorese nella prossima stagione in Eccellenza. Ad annunciarlo la stessa società barbaricina attraverso un comunicato stampa: «La U.S.D. Nuorese Calcio 1930 comunica a malincuore che alla guida della prima squadra, per la prossima stagione sportiva, non ci potrà essere Mister Antonio Prastaro. La decisione purtroppo, prescinde dalla volontà delle parti, dipendendo la stessa, dagli importanti impegni lavorativi del mister e del tutto inconciliabili con il gravoso impegno di allenatore».

Un pensiero rivolto a Prastaro principale protagonista della vittoria del campionato di Promozione: «A lui saremo sempre riconoscenti per l'alta professionalità dimostrata ma soprattutto, per le palesate qualità umane che, con garbo e signorilità, ci hanno traghettato a quella che sembrava un'impresa impossibile».

Ora la società dovrà trovare un sostituto. Circolano già tante voci tra cui quella di un possibile ritorno di Giuseppe Cantara, la scorsa stagione al Tempio.

