Diego Mingioni è stato confermato allenatore del Carbonia.

La direzione Sportiva del Carbonia calcio ha perfezionato oggi i contratti di collaborazione sportiva per la nuova stagione in Eccellenza regionale con lo staff della prima squadra. Ancora fiducia a Diego Mingioni, guiderà la prima squadra e avrà come vice mister Federico Cocco. Andrea De Fraia continuerà a condurre la preparazione atletica mentre Alessandro Massaiu col fisioterapista Fabrizio Manca cureranno la parte medica e riabilitativa.

Sono altresì in via di perfezionamento i tesseramenti e contratti di collaborazione sportiva coi calciatori che andranno a comporre la rosa della prima squadra che, a breve, saranno resi noti e ufficiali.

© Riproduzione riservata