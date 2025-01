Nella classifica dei migliori del girone A di Promozione, il centrocampista della capolista Lanusei, Federico Usai ha conquistato la quattordicesima preferenza raggiungendo l’esterno del Cus Cagliari, Alessandro Piroddi. In seconda posizione, avanza il compagno di Usai, l’attaccante Alfredo Francisco Martins. Per lui i voti sono tredici. Salgono a quota dodici Paolo Atzeni dell’Arborea e Michele Suella, ora in forza all’Uta ed ex Villamassargia.

Nel girone B, ora al comando c’è solo Domenico Saba, attaccante dell’Usinese che ha ottenuto il quindicesimo voto. E’ rimasto fermo con quattordici punti Luca Di Angelo del Bosa. Sul gradino più basso del podio il bomber del Tonara, Simone Calaresu con tredici punti. A dodici Danilo Bonacquisti (Arzachena), Enzo Fink Hassan Fiori (Luogosanto) e Edoardo Sedda (Ovodda).

Girone A

14 PUNTI:

Alessandro Piroddi (Cus Cagliari); Federico Usai (Lanusei).

13 PUNTI:

Alfredo Francisco Martins (Lanusei).

12 PUNTI:

Paolo Atzeni (Arborea); Michele Suella (Uta 2, Villamassargia 10).

11 PUNTI:

Momo Cosa (Atl. Masainas); Federico Corda (Calcio Pirri); Lamin Jammeh (Idolo); Emanuel Piroddi (Orrolese 2, Uta 9); Alessio D'Agostino (Sant'Elena); Felipe Ferrari (Tharros); Antonio Pili (Tortolì).

10 PUNTI:

Paolo Uccheddu (Atl. Masainas); Claudio Pillitu (Cus Cagliari); Nacho Prieto (Idolo); Simone Mura (Orrolese); Mattia Delogu (Sant'Elena); Federico Ferrari (Tharros).

9 PUNTI:

Marco Aramu (Atl. Cagliari); Nicola Vacca (Castiadas); Nicolò Agostinelli (Guspini); Alberto Atzori (Terralba Bellu); Alberto Usai (Uta 2020); Daniele Bratzu (Villamassargia).

8 PUNTI:

Buba Darboe (Arborea); Elio Biondi (Atl. Cagliari); Antonio Grosso e Emanuele Nenna (Calcio Pirri); Emanuele Daga (Castiadas); Roberto Serra (Cus Cagliari); Manuel Morillas (Lanusei); Luigi Pinna (Sant'Elena); Stanislao Lepore (Selargius); Gabriel Perilli (Tharros); Raffaele Picciau (Uta 2020).

7 PUNTI:

Marco Atzeni e Massimo Pibiri (Arborea); Lucas Szafran (Castiadas); Michele Fadda (Guspini); Alessio Erriu e Daniele Pani (Orrolese); Manuele Porru (Terralba Bellu); Luca Muscas, Gianmarco Paulis, Raffaele Piras, Pierluigi Porcu e Fabio Toro (Villacidrese); Gianluca Marongiu (Villamassargia).

Girone B

15 PUNTI:

Domenico Saba (Usinese).

14 PUNTI:

Luca Di Angelo (Bosa).

13 PUNTI:

Simone Calaresu (Tonara).

12 PUNTI:

Danilo Bonacquisti (Arzachena); Enzo Fink Hassan Fiori (Luogosanto); Edoardo Sedda (Ovodda).

11 PUNTI:

Lorenzo Zela (Arzachena); Santiago Mateucci (Coghinas); Michele Chelo (Usinese).

10 PUNTI:

Gavino Molozzu (Atl. Bono); Mauro Florenzano (Lanteri 1, Sennori 9); Fabio Lauria (Macomerese); Gino Esteban Copetti (Siniscola M.); Gino Noli (Tonara); Matthias Meloni (Tuttavista).

9 PUNTI:

Guillermo Lucas Pedelacq e Tom Seillan (Atl. Bono); Giuseppe Meloni (Bonorva); Giovanni Moroni (Castelsardo); Lamine Doukar, Predrag Radovanovic e Roberto Seu (Coghinas); Antonio Mossa e Fabio Occhioni (Luogosanto); Davide Viale (Stintino); Emiliano Manfredi (Tonara); Luca Tedde (Usinese).

8 PUNTI:

Marco Ruzittu (Arzachena); Oscar Kevin Foddai (Bonorva 4, Macomerese 4), Emanuele Fini (Bonorva); Santino Bruera Viale (Bosa); Joao Pedro Pereira Barzaghi (Buddusò); Gabriele Bazzoni (Castelsardo); Marco Mura (Lanteri); Gioele Stefanoni (Luogosanto 4, Siniscola M. 4), Massimo Cosseddu (Luogosanto); Nicolò Deiana (Ovodda); Ignacio Marroquin (Stintino); Roberto Sanna (Tuttavista).

7 PUNTI:

Lucas Daniel Rodriguez (Abbasanta); Cristian Luiu (Bonorva); Ousmane Balde (Buddusò); Serigne Khadim Babou (Lanteri 2, Siniscola M. 5), Tomaso Nieddu e Andrea Usai (Lanteri); Abdelilah El Marrakchi (Ovodda); Mattia Desini e El Hadji Sarr (Sennori); Antonio Sotgiu (Stintino); Simone Mameli (Tuttavista).

© Riproduzione riservata