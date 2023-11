Sono rimasti in cinque in vetta alla classifica dei migliori del girone A di Promozione. Al comando, con cinque punti, dopo sei giornate, Alex Tomasi (Gonnosfanadiga), Federico Perez Ojeda (Selargius), Manuele Porru (Terralba), Marco Boi (Tortolì) e Michel Milia (Verde Isola). Non hanno ottenuto il punto, e quindi sono rimasti fermi a quota quattro, Federico Corda (Calcio Pirri), Maurizio Mascia (Gialeto) e Michele Medda (Guspini). Questi tre giocatori sono stati agganciati da Paolo Atzei (Arborea), Francesco Tumatis (Atletico Cagliari), Buba Darboe (Calcio Pirri), Maurizio Mascia (Gialeto), Nicolò Agostinelli (Guspini), Henrique Vinicius (Idolo), Gianmarco Paulis (Monastir), Simone Mura (Orrolese), Fabio Argiolas (Selargius) e Nicola Farci (Villamassargia).



Nel girone B, i leader, punteggio pieno (6) sono Giuseppe Meloni (Alghero), Emanuele Fini (Stintino) e Davide Barattelli (Tuttavista). Domenico Saba (Usinese) e Andrea Iesu (Santa Giusta) non hanno ottenuto il punto e restano a cinque.

Girone “A”

5 PUNTI

Alex Tomasi (Gonnosfanadiga)

Federico Perez Ojeda (Selargius)

Manuele Porru (Terralba)

Marco Boi (Tortolì)

Michel Milia (Verde Isola)



4 PUNTI

Paolo Atzei (Arborea)

Francesco Tumatis (Atl. Cagliari)

Federico Corda (Calcio Pirri)

Buba Darboe (Calcio Pirri)

Maurizio Mascia (Gialeto)

Nicolò Agostinelli (Guspini)

Michele Medda (Guspini)

Henrique Vinicius (Idolo)

Gianmarco Paulis (Monastir K.)

Simone Mura (Orrolese)

Fabio Argiolas (Selargius)

Nicola Farci (Villamassargia)



3 PUNTI

Juan Pablo Mattea (Arborea)

Francesco Ullasci (Arborea)

William Tronu (Arbus)

Sergio Aresu (Atl. Cagliari)

Antonio Grosso (Calcio Pirri)

Antonello Licciardò (Calcio Pirri)

Matteo Cardia (Castiadas)

Giacomo Chessa (Castiadas)

Guglielmo Falciani (Castiadas)

Fabio Toro (Castiadas)

Riccardo Baldussi (Cus Cagliari)

Claudio Fiori (Cus Cagliari)

Claudio Pillitu (Cus Cagliari)

Soufiane El Youni (Gialeto)

Federico Ruggiero (Gialeto)

Alessio Demontis (Guspini)

Jean Claude Boyokino (Idolo)

André Luiz Ferrareis (Lanusei)

Agustin Ferrer (Lanusei)

Fabrizio Frau (Monastir K.)

Mauro Ragatzu (Monastir K.)

Claudio Casti (Orrolese)

Lucas Mariano Serio (Orrolese)

Pierluigi Porcu (Selargius)

Mahamadou Salifou Moussa (Terralba)

Manuel Piras (Terralba)

Ignacio Marroquin (Verde Isola)

Daniele Bratzu (Villamassargia)

Girone “B”

6 PUNTI

Giuseppe Meloni (Alghero)

Emanuele Fini (Stintino)

Davide Barattelli (Tuttavista)



5 PUNTI

Stefano Mereu (Alghero)

Yahya Jatta (Fonni)

Andrea Usai (Lanteri)

Lorenzo Zela (Posada)

Andrea Iesu (Santa Giusta)

Domenico Saba (Usinese)



4 PUNTI

Joel Baraye (Alghero)

Federico Fernando Ferrari (Bonorva)

Felipe Silva (Bonorva)

Costantino Danilo Lollia (Coghinas)

Sergio Damian Valenti (Coghinas)

Fabio Cocco (Nuorese)

Andrea Peana (Nuorese)

Walter Frau (Ovodda)

Nicholo Faedda (Porto Torres)

Lorenzo Parisi (Santa Giusta)



3 PUNTI

Marco Leone (Abbasanta)

Alessandro Manca (Abbasanta)

Stefano Salaris (Abbasanta)

Gianluca Deiola (Lanteri)

Nicola Dettori (Lanteri)

Massimo Cosseddu (Luogosanto)

Antonio Mossa (Luogosanto)

Amadou Camara (Macomerese)

Marcello Colombo (Macomerese)

Matteo Trini (Macomerese)

Gian Carlo Bombagi (Porto Torres)

Marco Fois (Porto Torres)

Andrea Deledda (Posada)

Nicola Deledda (Posada)

Marco Murgia (Posada)

Antonio Bonetto (Sennori)

Domenico Magliona (Sennori)

Salvatore Pilo (Sennori)

Ezequeil Franchi (Siniscola M.)

Gianpaolo Sirigu (Siniscola M.)

Fabian Spanu (Siniscola M.)

Nicola Sanna (Usinese)

Luca Tedde (Usinese)



