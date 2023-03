Nel girone A di Promozione il leader, dopo la tredicesima giornata di ritorno, è l’esterno basso di sinistra del Villamassargia, Michel Milia, che sta disputando una grande stagione. Ha ottenuto finora sedici punti. Resta vicinissimo il bomber del Villasimius, Andrea Iesu, con quindici. Sabato scorso il capocannoniere del torneo ha realizzato quattro reti contro il La Palma. Scivolato in terza posizione il centrocampista del Guspini Marcello Angheleddu che ora sta ricoprendo, con ottimi risultati, anche il ruolo di allenatore. Tredici i voti ottenuti dall’esterno alto del Castiadas, Stefano Mura.

Nel girone B, il centrocampista dell’Idolo, Antonio Pili, ha un buon margine su Marco Boi del Tortolì. Per Pili le preferenze sono diciotto mentre per Boi quindici. Subito dietro Pablo Guillermo Sanchez dell’Atletico Bono.

Situazione in bilico nel girone C dove l’attaccante dell’Usinese Domenico Saba mantiene sempre il comando con diciotto punti. Con un solo punto di distanza c’è un altro cecchino d’area, Patrick Caetano Ferreira del Coghinas. Quindici punti per Gian Carlo Bombagi (Porto Torres) e Fabio Nuvoli (Sennori).

GIRONE A

16 PUNTI Michel Milia (Villamassargia)

15 PUNTI Andrea Renzo Iesu (Villasimius)

14 PUNTI Marcello Angheleddu (Guspini)

13 PUNTI Stefano Mura (Castiadas)

12 PUNTI Mario Piras (Cus Cagliari) Matteo Podda (Orrolese) Michele Medda (Selargius) Daniele Contu (Villamassargia)

11 PUNTI Claudio Pani (Asseminese)

GIRONE B

18 PUNTI Antonio Pili (Idolo)

15 PUNTI Marco Boi (Tortolì)

14 PUNTI Pablo Guillermo Sanchez (Atl. Bono)

13 PUNTI Mahamadou Moussa (Barisardo) Sandro Sanna (Tonara)

12 PUNTI Yahya Jatta (Bittese) Massimo Pibiri (Santa Giusta)

11 PUNTI Marco Atzeni (Arborea) Giuseppe Cocco (Atl. Bono) Mirko Sanna (Bittese) Lorenzo Zela (Posada) Luca Orrù (Terralba)

GIRONE C

18 PUNTI Domenico Saba (Usinese)

17 PUNTI Patrick Caetano Ferreira (Coghinas)

15 PUNTI Gian Carlo Bombagi (Porto Torres) Fabio Nuvoli (Sennori)

13 PUNTI Edoardo Donati (Luogosanto) Nicola Dettori (Stintino)

12 PUNTI Hernan Salazar (Bonorva) Andrea Usai (Lanteri) Federico Ferrari (Macomerese) Victory Igene (Sennori)

11 PUNTI Paolo Palmas (Lanteri 5, Tempio 6) Lamine Doukar (Stintino) Sergio Damian Valenti (Tempio) Carlo Pintus (Usinese 1, Lanteri 10)

