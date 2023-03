Con la proclamazione di Fabio Cocco, centrocampista della Nuorese, come migliore dell’Eccellenza, la lotta è per i due gradini più bassi del podio. Cocco domenica scorsa ha ottenuto il 30esimo voto. Ben sette in più rispetto ai suoi primi inseguitori a quattro giornate dalla fine del campionato.

Al secondo posto Marco Cabeccia, difensore del Latte Dolce, è stato agganciato, a quota 23, dal bomber nigeriano del Bosa, Jeffrey Imoh. Il giocatore 22enne sta disputando una grande stagione. «È un ragazzo che merita tantissimo» dice il tecnico del Bosa, Tore Carboni. «Si allena sempre al massimo delle sue potenzialità. È educato. Un ragazzo d’oro. Oltre a fare gol e assist gioca sempre al servizio della squadra. Ne ho visto pochi con queste caratteristiche. Un trascinatore».

In quarta posizione con 21 voti il centrocampista offensivo dell’Iglesias, Gianluigi Illario che in questa stagione è esploso. È figlio di Riccardo, ex giocatore del Palermo. Subito dietro i bomber di razza Mattia Caddeo (Ghilarza) e Danilo Ruzzittu (San Teodoro).

LA CLASSIFICA:

30 PUNTI

Fabio Cocco (Nuorese)



23 PUNTI

Jeffrey Imoh (Bosa)

Marco Cabeccia (Latte Dolce)



22 PUNTI

Ryduan Palermo (Villacidrese)



21 PUNTI

Gianluigi Illario (Iglesias)



20 PUNTI

Mattia Caddeo (Ghilarza)

Danilo Ruzzittu (San Teodoro)



19 PUNTI

Mauro Ragatzu (Sant'Elena)

Pierpaolo Falchi (Taloro Gavoi)

Roberto Mele (Taloro Gavoi)



18 PUNTI

Sebastiano Galloni (Arbus)

Alessio D'Agostino (Ferrini)

Andrea Sanna (Tharros)

Salvatore Bruno (Villacidrese)



17 PUNTI

Luca Di Angelo (Bosa)

Giacomo Santoro (Budoni)

Andrea Porcheddu (Carbonia)

Daniele Molino (San Teodoro)

Simone Calaresu (Tharros)



16 PUNTI

Giuseppe Meloni (Budoni)

Lorenzo Camba (Ferrini)



15 PUNTI

Fabio Mastino (Carbonia)

Marco Manis (Ferrini 9, Lanusei 6)

Mirco Carboni (Lanusei)

Gianmarco Paulis (Lanusei)

Manuel Rinino (Monastir)



14 PUNTI

Marcos Mainardi (Lanusei)

Buba Dem (Nuorese)

Mattia Gueli (Ossese)

Alessio Virdis (Ossese)

Luca Caboni (Sant'Elena)

Alberto Atzori (Tharros)



13 PUNTI

Samuele Spano (Budoni 3, Calangianus 10)

Matteo Forzati (Calangianus)

Yven Herman Kouadio (Iglesias)

Alessio Mulas (San Teodoro)



12 PUNTI

Andrea Corda (Ghilarza)

Kaio Florencio Piassi (Latte Dolce)

Emanuele Fini (Li Punti)

Bruno Melessi Lemiechevsky (Li Punti)

Luca Floris (Monastir)

Luca Melis (Monastir)

Jacopo Malesa (San Teodoro)

Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi)

Luca Muscas (Villacidrese)



11 PUNTI

Alessandro Ibba (Arbus)

Emiliano Manfredi (Arbus)

Leonardo Del Soldato (Calangianus)

Matthew Ben Savage (Calangianus)

Alberto Usai (Ferrini)

Guido Rancez (Ghilarza)

Simone Cardone (Li Punti)

Gabriele Di Nardo (Nuorese)

Davide Cherchi (Ossese)

Fabio Vignati (Sant'Elena)

