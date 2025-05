Un colpo ai vertici e uno per il campo. Dopo l’ingresso in società di Damiano Brundu col ruolo di vice presidente, il Tavolara comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Michele Tamponi.

“La scelta – riporta la nota ufficiale del club olbiese, di questo pomeriggio – rientra nel percorso di crescita sportiva intrapreso dalla società, con l’obiettivo di consolidare la competitività del gruppo attraverso una guida tecnica qualificata e allineata ai valori del club. La società – si legge ancora – porge a Michele Tamponi il benvenuto istituzionale, augurandogli pieno successo nell’incarico”.

In meno di 24 ore, il Tavolara annuncia, dunque, due novità che lasciano intendere ambizioni importanti in vista del prossimo campionato di Seconda categoria, con un dirigente, Brundu, reduce dalla promozione in Prima categoria (seconda di fila) come presidente del Lauras, e un allenatore, Tamponi (di Calangianus anche lui), che vanta una discreta esperienza, leggi Torres, San Teodoro, Porto Cervo, Calangianus e Tempio, ma anche Tavolara.

In questo caso si tratta, infatti, di un ritorno: in carriera Tamponi, classe ’62 ed ex giocatore di (tra le altre) Olbia e Torres, ha già allenato i biancoverdi, con i quali vanta una promozione in Serie D. Tamponi succede in panchina a Gianpaolo Degortes, che era stato sollevato dall’incarico ad aprile, a due giornate dalla fine del campionato che il Tavolara ha poi chiuso al sesto posto.

© Riproduzione riservata