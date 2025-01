Antonio Mesina cambia nuovamente maglia. Il bomber classe ‘93, che lo scorso 11 gennaio ha compiuto 32 anni, scende in Prima Categoria e si trasferisce alla Bittese, formazione del Girone C. La punta aveva iniziato la stagione in Serie D alla Cos, per poi trasferirsi a fine novembre al Budoni capolista in Eccellenza.

Coi galluresi solo una manciata di presenze, l’ultima con la Nuorese il 14 dicembre, poi era rimasto in panchina senza entrare e nelle partite col Monastir (nove giorni fa) e l’Ossese (ieri) non era più nemmeno in distinta. Ora il cambio di maglia, il terzo in stagione.

Mesina, fra i principali attaccanti sardi in attività, aveva iniziato la carriera proprio al Budoni per poi giocare - fra le altre - con Samassi, Castiadas, Muravera e Torres. Anche alcune esperienze fuori dalla Sardegna, su tutte l'Arezzo in Serie C nel 2019-2020. Ora la Prima Categoria, con la Bittese che attualmente è al settimo posto con 23 punti.

