L'Eccellenza torna in campo mercoledì con le gare di andata dei quarti di finale della Coppa Italia: in campo le big del torneo.

Alle 17 si gioca Taloro-Budoni; alle 16 Ossese-Latte Dolce, Tharros-Villacidrese e Monastir-Carbonia.

Il Budoni di Raffaele Cerbone punta a Gavoi a riscattare la pesante sconfitta in campionato di sabato scorso col Latte Dolce (4-0 per i sassaresi). Ma non sarà facile visto che il Taloro è una squadra capace di ogni risultato.

Il Latte Dolce, che si sta dimostrando una vera corazzata per l'Eccellenza, viaggia ad Ossi: il pronostico è dalla sua parte anche se l'Ossese in casa si fa sempre valere.

In programma anche Monastir-Carbonia e Tharros-Villacidrese, dal pronostico incertissimo.

