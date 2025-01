Il girone di ritorno, che vede il Carbonia sempre a caccia di posizioni di classifica meno preoccupanti (e la vittoria di ieri contro il Barisardo è un toccasana) ha convinto giorni fa la dirigenza a tornare sul mercato. Il club ha perfezionato gli accordi con con due giocatori che andranno a rinforzare l’organico della Eccellenza, in sostituzione di atleti ceduti.

Si tratta di due vecchie conoscenze: Fabio Mastino e Alessandro Murtas. Mastino, esterno, nato nel 2001 a Carbonia, dopo la stagione di Eccellenza che vide il Carbonia vincere il campionato, si era ritagliato uno spazio la stagione successiva in Serie D sotto la guida di Mariotti che, l’anno dopo, lo volle sempre in D ad Arezzo. Quindi il rientro al Carbonia ed esperienze a Iglesias e Villasimius.

Murtas, centrocampista, classe 2004 di Assemini: anche per lui si tratta di un ritorno al Carbonia. Dopo le giovanili al Cagliari, il Carbonia in Serie D con Suazo, fino a dicembre 2021. La stagione successiva in sempre in D protagonista ad Altamura, Nocera e Gravina. A inizio 2024 un infortunio.

