Grande colpo di mercato dell’Alghero, formazione in vetta alla classifica del girone E di Prima categoria, in coabitazione con l’Ittiri Sprint.

Da oggi il tecnico Gianni Piras può disporre dell’attaccante olandese, classe 2000, Carlito Fermina. Carlito nasce nelle giovanili del Feyenoord, blasonata società olandese che vanta 15 scudetti, 13 coppe nazionali e 4 Supercoppe. Nel 2013 il passaggio alle giovanili dell'ADO Den Haag, società che milita nel secondo campionato olandese. Dopo 2 anni torna nelle giovanili di una squadra della Serie A olandese, l'Excelsior di Rotterdam con cui gioca 4 stagioni, nell'ultima da Under 19 realizza ben 22 reti in 32 partite. L'esperienza Under 21 è divisa con due società della seconda serie: Almere City e Nac Breda.

Fermina ha esordio in prima squadra con il Excelsior nella massima serie Olandese nel 2018, mentre l'anno scorso ha giocato in Grecia con il Anagennisi Ierapetra, per poi riaccasarsi nei Paesi Bassi con il Excelsior Maassluis.

