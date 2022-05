Altro grande successo per la triatleta Elisabetta Orrù che ai campionati europei di Grosseto ha ottenuto la medaglia di bronzo nella mezza maratona, categoria W40. Ha chiuso i 21 chilometri e 97 metri in un’ora, ventidue minuti e quarantacinque secondi alle spalle della tedesca Bettina Englisch (1:18:30) e dell’italiana Silva Tamburi (1:18:32). Quarto posto per l’inglese Bethany Thompson (1:24:39). La sinnaese Orrù, che corre per la Cagliari Atletica, è andata vicinissima al suo personale (1:22:20). Di recente si era imposta a Chia sulla stessa distanza. Nella categoria maschiele Alviero Atzeni (Cagliari Marathon), si è classificato sesto (1:17:56) nella categoria M50.

Nella dieci chilometri, molto bene Mauro Muscas dell’Atletica Sinnai, sesto nella categoria M60 con crono 41:09. “Purtroppo durante la gara”, dice Muscas, anche tecnico Fidal, “ho avuto un problema muscolare al polpaccio alla fine del settimo chilometro. Sono stato costretto a rallentare per non rischiare di fermarmi. Sono convinto che il bronzo fosse alla mia portata”.

