“Un’altra prestazione lodevole per la nostra squadra che, malgrado abbia espresso un buon gioco, non è riuscita ad avere la meglio sugli avversari”. Inizia così la disamina del presidente dell'Olbia Rugby Maurizio Spano, dopo la sconfitta allo sprint subita sul campo dell'Amatori Novara.

“La sconfitta di misura (18-17) ci rende la vita difficile in classifica, ma già per la prossima partita contro il Bergamo, prevista per domenica 20 novembre, ci saranno delle importanti novità”, annuncia il patron gallurese, che sottolinea come i ragazzi sul campo abbiano “dato tutto e sono contento di quello che ho visto sia prima che dopo il match. Il gruppo diventa ogni giorno più coeso e forte, sono convinto che i risultati arriveranno presto. La mia fiducia per il coach è totale, siamo una squadra giovane, non posso che vedere un futuro roseo per Olbia Rugby”.

