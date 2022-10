Dopo qualche giorno di riflessione è ufficiale il nome del nuovo allenatore del Terralba Francesco Bellu, compagine che prende parte al torneo di Promozione regionale di calcio, girone B. Sarà Maurizio Firinu, tecnico dalla grande esperienza e grande conoscitore della categoria.

L’annuncio. L’ufficialità è arrivata sui canali social della società presieduta da Gabriele Frongia. Sarà, dunque, il tecnico oristanese a sostituire Alessandro Deplano, sollevato dall’incarico all’inizio della scorsa settimana, dopo la sconfitta nell’esordio in campionato contro il Barisardo. “Lo conoscevamo – commenta Frongia – dai tornei positivi che ha fatto con Arborea e Tharros, oltre ad averne sentito parlare benissimo. Per me è la miglior scelta che potevamo fare. Il campionato non è facile e si vedrà, noi dobbiamo solo pensare a salvarci e vedremo dove possiamo arrivare. Sono sicuro che con lui faremo bene”.

Il profilo. Firinu è tra gli allenatori dell’oristanese che meglio conoscono il calcio regionale, dall’Eccellenza in giù. Un lungo curriculum che lo vede partire dalle giovanili della San Paolo Oristano. In seguito guida il Solarussa, vincendo un torneo di Seconda Categoria. Approda all’Oristanese, con la quale ottiene un’altra promozione in Prima Categoria. In seguito allena Tharros, Atletico Cabras e di nuovo Oristanese (in Seconda), fino all’approdo ad Arborea, dove rimarrà per 6 stagioni vincendo un torneo di Prima, approdando in Promozione e ottenendo sempre piazzamenti a ridosso dei playoff. Infine, nella scorsa stagione è subentrato a campionato in corso alla guida della Tharros, vincendo il campionato di Promozione e riportando i biancorossi in Eccellenza. Ora l’avventura terralbese, con la quale ha siglato un accordo fino al termine della stagione.

