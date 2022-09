È stata una diciannovesima edizione di ottimo contenuto tecnico, dove la risposta del pubblico e degli atleti consente di guardare al futuro con rinnovata fiducia. Si è conclusa ieri la tre giorni della ‘’Cagliari-Poetto’’, storica manifestazione in acque libere organizzata dal Nuoto Club Cagliari di Cesare Goffi. Dopo la granfondo di venerdì scorso e la prova di mezzofondo di sabato scorso, l’epilogo è toccato ai sette chilometri della prova di fondo con partenza dalla spiaggia davanti allo stadio Sant’Elia e arrivo davanti allo stabilimento della Marina Militare.

La vittoria, tra gli uomini, è andata a Matteo Mannelli: il portacolori della Virtus Buonconvento si è imposto con il tempo di 1h23’08’’1, riuscendo ad avere la meglio in volata su Pascal Sami della Rari Nantes Spezia secondo in 1h23’09’’4. Alle loro spalle, si è visto un pimpante Francesco Fenucciu terzo in 1h26’00’’6. Per l’alfiere della Promogest, seguito da Nicola Pau, una prova di carattere che conferma la sua crescita in un 2022 dove è stato protagonista nelle distanze più lunghe anche in vasca. Tra le donne, è ancora Giulia Fenu a primeggiare: la nuotatrice del Swim in Action, dopo aver conquistato la granfondo di 14 chilometri, si è imposta anche sulla mezza distanza in 1h36’22’’6 davanti a Claudia Tulumello (Rari Nantes Cagliari) seconda in 1h40’26’’00.

“La Cagliari-Poetto risveglia le ambizioni e il desiderio di mettersi in gioco sia dei veterani che dei giovani’’, il commento dell’organizzatore Cesare Goffi. “Nonostante le difficoltà siamo riusciti a mettere in piedi un ottimo evento. Tutto ciò ci dà morale per la ventesima edizione che celebreremo il prossimo anno’’.

