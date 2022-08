La determinazione non le manca così come la voglia di mettersi in gioco per migliorarsi. Matilde Caddeo, diciottenne portacolori del Cagliari Marathon Club, è tra i nomi da tenere d’occhio dell’atletica sarda per gli anni a venire. L’atleta seguita da Andrea Cabboi, che alla fine dell’anno terminerà la sua permanenza nella categoria Juniores, si è laureata vice campionessa sarda Assoluta sui 400 distanza in cui si è espressa al meglio, dimostrando non solo ampi margini di crescita ma anche un bel potenziale in ottica doppio giro di pista.

Il suo 2022 ha fatto segnalare un netto passo in avanti rispetto al passato: la Caddeo si è migliorata sui 200, correndo in 25’’83 e sui 400 in 58’’06 prestazione che fa ben sperare in vista degli 800, distanza che ha corso solo una volta al primo anno Allieve siglando il crono di 2’26’’42. Completezza e ottima predisposizione al sacrificio sono due tra le sue peculiarità: oltre alle distanze piane, ha una buona predisposizione anche negli ostacoli settore in cui si è distinta sempre sul giro di pista correndolo in 1’05’’83.

Dalle categorie giovanili con le prime gare nell’Isola sino ai confronti fuori regione: la crescita della Caddeo procede giorno dopo giorno e rappresenta una delle scommesse di un movimento sempre più in evoluzione. “Matilde ha una buonissima forza muscolare’’, le parole del suo tecnico Andrea Cabboi. “Le piace correre, non teme la fatica e sa affrontare le gare con personalità. Il suo futuro sono gli 800, distanza in cui può togliersi belle soddisfazioni e per cui inizieremo a lavorare sempre più nello specifico a partire dai prossimi mesi’’.

