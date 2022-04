Domenica casalinga per le due squadre che rappresentano la Sardegna nei campionati nazionali di rugby.

In Serie A. Per la sedicesima giornata del girone 1, l'Amatori Alghero riceve la visita del Promotica I Centurioni, già battuto 30-27 nel match d'andata. Appuntamento alle 14.30, sul manto erboso di Maria Pia. Le due squadre sono a contatto in classifica (quinti gli ospiti, sesti i padroni di casa), ma lontani in termini di punti (20-37 per il XV di Lumezzane). Gli algheresi sono reduci dal 17-29 subito a domicilio per mano del Parabiago.

Nella cadetteria. In B, alle 15.30, per il 17esimo turno del girone 1, l'Amatori Capoterra ospita il Piacenza al Comunale di Via Trento. Nell'ultimo match disputato, i capoterresi hanno sbancato il Diego Santi di Ivrea per 28-23 e vogliono far punti per migliorare l'attuale ottavo posto. Ma non sarà facile, visto che l'avversario di giornata è la vicecapolista, che fin qui ha collezionato 10 vittorie nelle 13 partite disputate, l'ultima in casa, 24-20 sull'Unione Monferrato. All'andata, i piacentini si imposero con un nettissimo 77-7.

