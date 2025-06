Si chiudono positivamente per la società di Kickboxing “New Fox Club” di Masullas, guidata da Dino Vacca, i campionati italiani di Pomezia, organizzati da XFC. Tra le prestazioni, spiccano i primi posti ottenuti da Francesco Pusceddu (vittorioso nei 3 incontri della categoria 25-30 kg) e Lorenzo Pilloni (55-60 kg). Secondo posto, invece, per Michele Vacca, nella categoria 65 kg. Ottimi riscontri sono arrivati anche da Emanuele Pinna e Nicolò Scanu, tra i 40-45 kg “light contact”. “Siamo soddisfatti dei risultati – commenta Vacca – a piccoli passi i nostri atleti stanno raggiungendo i loro traguardi. Ora ci stiamo preparando per un evento importante che ci attende a breve”.

© Riproduzione riservata